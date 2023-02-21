Путин поручил предоставлять маткапитал в новых регионах России семьям с детьми с 2007 года

Москва, , 14:03 — REGNUM Материнский капитал семьям, в которых дети родились с 2007 года, поручил начать выплачивать в воссоединившихся с РФ регионах президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 21 февраля в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Мариуполь, ДНР Александр Димитровский © ИА REGNUM

Как отметил глава Российского государства, жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей после воссоединения с РФ имеют право на получение материнского капитала.

«Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России», — сказал он.

Также Путин напомнил, что ранее такое же решение было принято для Республики Крым и Севастополя после воссоединения региона с Россией в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил в оперативном порядке принять законы, в которых будет предусмотрена возможность инвестирования долгосрочных сбережений граждан РФ.