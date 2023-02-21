Москва, , 14:03 — REGNUM Вклад каждого гражданина России в общей успех важен, заявил 21 февраля президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Швейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Отметив, что важны успехи в старте компаний, современных заводов и точно так же — небольших семейных предприятий, президент сказал, что всё это — «уже победа», как и запуск километров новых дорог.

«Научные открытия и технологии — это, конечно же, тоже победа, — заявил Путин. — Вклад каждого в общий успех — вот что важно».

Напомним, президент РФ обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию в день годовщины признания суверенитета ЛНР и ДНР.