Вице-спикер Совфеда Косачёв назвал приостановку участия России в ДСНВ предупреждением

Москва, , 14:02 — REGNUM Приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является серьезным предупреждениям оппонентам России, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это не выход из договора, но серьезное предупреждение нашим оппонентам: ядерный щит России никто не отменял. Никакой «победы на поле боя», «стратегического поражения» ведущей ядерной державы мира не будет, и пора оставить эти иллюзии», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, Россия должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии, сказал глава государства.

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