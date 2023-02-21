Косачёв объяснил приостановку участия России в ДСНВ
Вице-спикер Совфеда Косачёв назвал приостановку участия России в ДСНВ предупреждением
Москва, 21 февраля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является серьезным предупреждениям оппонентам России, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
«Это не выход из договора, но серьезное предупреждение нашим оппонентам: ядерный щит России никто не отменял. Никакой «победы на поле боя», «стратегического поражения» ведущей ядерной державы мира не будет, и пора оставить эти иллюзии», — отметил Косачёв в телеграм-канале.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, Россия должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии, сказал глава государства.