Москва, , 13:59 — REGNUM В России необходимо подготовить один миллион специалистов рабочих профессий в средних образовательных профессиональных организациях. Об этом 21 февраля, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил президент Владимир Путин.

Рабочий металлургического завода Александр Погожев © ИА REGNUM

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По его словам, эта задача должна быть выполнена в ближайшие пять лет. Глава государства уточнил, что специалисты требуются в таких сферах, как электронная промышленность и индустрия робототехники, машиностроение, металлургия, фармацевтика, сельское хозяйство и строительство.

Путин пояснил, что страна нуждается в специалистах среднего звена для обеспечения её безопасности и конкурентоспособности, подчеркнув, что за последние годы престиж и авторитет среднего профессионального образования вырос, а «спрос на выпускников техникумов и колледжей колоссальный».

Что касается высшего образования, то здесь, по словам российского лидера, нужен синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий.

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«Необходимо формировать образовательные программы, исходя из потребностей экономики. И, конечно, очень важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реально сложных производствах», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская авиационная промышленность продолжает испытывать острую потребность в инженерах, конструкторах и технологах. По его словам, необходимо совершенствовать образовательные программы, готовить студентов к работе на предприятиях, интегрируя колледжи и предприятия реального сектора.