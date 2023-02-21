Москва, , 13:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля рассказал, кто должен стать опорой развития новых регионов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу подчеркнуть, именно те, кто родился и вырос на Донбассе и в Новороссии, сражался за них, будут главной опорой, должны быть главной опорой в общей работе по развитию этих регионов», — подчеркнул Путин.

Также глава государства добавил, что «Россия рассчитывает» на таких людей.

Напомним, что Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 6 октября 2022 года после проведения референдумов.

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