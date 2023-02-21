Москва, , 13:57 — REGNUM Запад причастен к попыткам Киева нанести удары по российским стратегически важным объектам. Об этом 21 февраля в своем послании Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию © Kremlin Pool/Global Look Press

Он подчеркнул, что «США и НАТО прямо говорят, что их цель — нанести стратегическое поражение России». При этом они планируют инспектировать российские стратегически важные объекты, заметил Путин.

Он также сообщил о подписании указа о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования и заявил, что пускать туда западных наблюдателей — это «бред».

«В начале февраля прозвучало заявление НАТО с фактическим требованием к Москве «вернуться к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях», включая допуск инспекций на наши объекты. Нам известно, что Запад причастен к попыткам Киева нанести удар по базам нашей стратегической авиации. И что, после этого они собираются разъезжать по нашим оборонным объектам? Это звучит как бред. Аналогичные наши заявки отклоняются», — заявил президент РФ.

Путин также напомнил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. И прежде, чем вернуться в него, будет изучаться вопрос о совокупном ядерном арсенале НАТО, отметил президент.

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