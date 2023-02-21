Путин призвал Минобороны и Росатом быть готовыми к испытаниям ядерного оружия

Москва, , 13:57 — REGNUM Россия должна быть готова к проведению испытаний ядерного оружия, если США проведут такие испытания первыми, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас в Вашингтоне «некоторые деятели» задумываются о том, чтобы провести ядерные испытания, причем они могут стать «натуральными», отметил Владимир Путин. В таком случае Россия ответит, Министерство обороны и Росатом должны быть к этому готовы, сказал глава государства. Первой Россия проводить такие испытания не будет, пояснил президент.

Мировой ядерный паритет не может быть нарушен, добавил глава государства.

Как сообщалось ранее, президент 21 февраля оглашает послание Федеральному собранию в московском Гостином дворе.

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