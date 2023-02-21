Путин призвал российский бизнес не «бегать с протянутой рукой» на Западе, а вкладываться в Россию

Москва, , 13:54 — REGNUM Многие российские бизнесмены после распада СССР выбрали наиболее простой путь обогащения, ориентируясь на Запад, но теперь они столкнулись с тем, что там стали арестовывать их активы. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом и так далее», — сказа Путин.

Он призвал российских бизнесменов создавать бизнес на родине, а не пытаться вернуть потерянные деньги. Президент считает, что предприниматели являются сильными людьми и смогут создать новые проекты в России и таким образом приумножать капиталы.

«Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам», — сказал президент.

Путин также напомнил о ранее сказанных им словах, что российские бизнесмены «замучаются пыль глотать», когда их активы на Западе будут изъяты. Теперь это предсказание сбылось.

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