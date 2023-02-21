Путин поручил выработать меры по ускорению деофшоризации экономики
Москва, 21 февраля 2023, 13:49 — REGNUM Дополнительные меры по ускорению деофшоризации российской экономики поручил правительству РФ выработать и предложить президент страны Владимир Путин в обращении Федеральному собранию.
«Прошу правительство в тесном контакте с парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики», — сказал Путин.
Глава государства указал на базовый принцип: «бизнес должен действовать в российской юрисдикции», особенно в ключевых отраслях экономики.
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