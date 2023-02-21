Москва, 21 февраля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Дополнительные меры по ускорению деофшоризации российской экономики поручил правительству РФ выработать и предложить президент страны Владимир Путин в обращении Федеральному собранию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом правительства РФ

«Прошу правительство в тесном контакте с парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики», — сказал Путин.

Глава государства указал на базовый принцип: «бизнес должен действовать в российской юрисдикции», особенно в ключевых отраслях экономики.