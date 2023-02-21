Москва, , 13:47 — REGNUM Россия уделяет особое внимание развитию международного коридора Север — Юг, в частности, сотрудничества с Индией, Ираном и Пакистаном. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Будем развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внимание уделим, уделяем уже, международному коридору Север — Юг», — сказал президент.

По словам главы государства, в 2023 году по Волго-Каспийскому каналу могут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метра. Это, как подчеркнул президент, откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока.

«Мы и дальше будем развивать этот коридор», — добавил Путин.

Президент РФ также напомнил о решении продлить скоростную автомагистраль Москва-Казань до Тюмени, а в перспективе до Иркутска и Владивостока с выходом на Казахстан, Монголию и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что спецоперация ВС РФ на Украине дала импульс новому миропорядку. На первые роли в мире выходят такие страны-цивилизации, как Россия, Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, арабский мир, Африка.