Москва, 21 февраля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Предотвратить утечку капитала из России на Запад государству было практически невозможно. Об этом 21 февраля, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил президент Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Российский лидер пояснил, что «мы же жили в парадигме свободного рынка».

«Отследить, предотвратить такое развитие ситуации государству было очень сложно, ну практически невозможно», ― отметил президент.

Путин добавил, что те, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, многое потеряли. На Западе их просто ограбили.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию. На оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального собрания, члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, руководители основных конфессий, представители общественной палаты.