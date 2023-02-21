Путин заявил о необходимости защитить инвестиционные вложения граждан
Москва, 21 февраля 2023, 13:44 — REGNUM Инвестиционные вложения граждан необходимо защитить. Жители России должны иметь возможность вкладывать свои накопления и зарабатывать внутри страны. Об этом заявил 21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием перед Федеральным собранием. Глава государства в своем послании задает вектор развития страны на год и на будущее.