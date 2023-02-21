Москва, , 13:44 — REGNUM Инвестиционные вложения граждан необходимо защитить. Жители России должны иметь возможность вкладывать свои накопления и зарабатывать внутри страны. Об этом заявил 21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию © Сергей Карпухин/ТАСС

«Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны. <…>. Также надо защитить вложения граждан и в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе, от возможного банкротства финансовых посредников», — сказал президент.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием перед Федеральным собранием. Глава государства в своем послании задает вектор развития страны на год и на будущее.