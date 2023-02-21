Москва, , 13:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля заявил, что российские капиталы должны работать на стану, а также ее национальное развития.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Российские капиталы, которые получены здесь, должны работать на страну и ее национальное развитие», — сказал президент.

Также Путин отметил, что на сегодняшний день Россия обладает огромнейшими перспективами развития как инфраструктуры, так и обрабатывающей промышленности, туризма и многих других отраслей.

«Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом», — добавил глава государства.

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