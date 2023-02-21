Путин поручил оперативно принять законы об инвестировании долгосрочных сбережений граждан РФ

Москва, , 13:38 — REGNUM Законы, в которых будет предусмотрена возможность инвестирования долгосрочных сбережений граждан РФ, поручил в оперативном порядке принять президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 21 февраля в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил глава Российского государства, долгосрочные сбережения граждан — это важный источник инвестиционных ресурсов во всех странах мира, а потому в России тоже необходимо стимулировать приток таковых в сферу инвестиций.

«Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2023 году в России ожидается солидный рост внутреннего спроса, что будет возможностью для отечественных компаний занять ниши ушедших с российского рынка фирм Запада.