Инфляция в России приблизится к 4% во втором квартале — Путин

Москва, , 13:41 — REGNUM Предварительные оценки экономической ситуации в России показывают, что уже во втором квартале текущего года в стране темпы годовой инфляции приблизятся к целевому показателю в 4%. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Напомню, что в некоторых странах Евросоюза там уже 17%, 12%, 20%. У нас — 4% почти, ну, 5% — там Центральный банк и Минфин между собой разбираются», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что в прошлом году экономика России не рухнула под давлением санкций. Президент отметил, что снижение объёма ВВП составило 2,1%, вместо предрекаемых Западом 20-25%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин отметил, что экономика России оправилась от санкций еще в прошлом году и теперь выходит на новый цикл роста.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: банки РФ получили прибыль в 2022 году, несмотря на санкции