Путин сравнил темпы инфляции в России и странах Евросоюза
Москва, 21 февраля 2023, 13:41 — REGNUM Предварительные оценки экономической ситуации в России показывают, что уже во втором квартале текущего года в стране темпы годовой инфляции приблизятся к целевому показателю в 4%. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Напомню, что в некоторых странах Евросоюза там уже 17%, 12%, 20%. У нас — 4% почти, ну, 5% — там Центральный банк и Минфин между собой разбираются», — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что в прошлом году экономика России не рухнула под давлением санкций. Президент отметил, что снижение объёма ВВП составило 2,1%, вместо предрекаемых Западом 20-25%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин отметил, что экономика России оправилась от санкций еще в прошлом году и теперь выходит на новый цикл роста.
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