Москва, 21 февраля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Предварительные оценки экономической ситуации в России показывают, что уже во втором квартале текущего года в стране темпы годовой инфляции приблизятся к целевому показателю в 4%. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

«Напомню, что в некоторых странах Евросоюза там уже 17%, 12%, 20%. У нас — 4% почти, ну, 5% — там Центральный банк и Минфин между собой разбираются», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что в прошлом году экономика России не рухнула под давлением санкций. Президент отметил, что снижение объёма ВВП составило 2,1%, вместо предрекаемых Западом 20–25%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин отметил, что экономика России оправилась от санкций еще в прошлом году и теперь выходит на новый цикл роста.