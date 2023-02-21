Москва, , 13:36 — REGNUM Россия — это самобытная цивилизация, которую нужно сохранить и передать потомкам, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21февраля.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Путин «Мы должны сохранить Россию для наших потомков и передать ее дальше. Будем перенимать все лучшее, но рассчитывать будем на свой созидательный потенциал и свои ценности»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского государства Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию отметил, что западные элиты нацелены нанести стратегическое поражение России.

Читайте развитие сюжета: Путин заявил, что руководство РФ не допустило просадки рынка труда