Путин напомнил о важности сохранить цивилизацию и передать её потомкам
Москва, 21 февраля 2023, 13:36 — REGNUM Россия — это самобытная цивилизация, которую нужно сохранить и передать потомкам, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского государства Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию отметил, что западные элиты нацелены нанести стратегическое поражение России.
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