Путин заявил, что руководство РФ не допустило просадки рынка труда
Москва, 21 февраля 2023, 13:38 — REGNUM До исторического минимума в 3,7% снизилась безработица в России, просадки рынка труда не произошло, заявил 21 февраля президент страны Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.
По словам президента, рынок труда в России изменился и качественно. Несмотря на многочисленные трудности, удалось уменьшить безработицу ниже допандемийного значения (4,7%).
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