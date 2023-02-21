Путин заявил, что руководство РФ не допустило просадки рынка труда
Москва, 21 февраля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. До исторического минимума в 3,7% снизилась безработица в России, просадки рынка труда не произошло, заявил 21 февраля президент страны Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.
Дарья Драй ИА REGNUM
Рабочий
«Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях».
По словам президента, рынок труда в России изменился, и качественно. Несмотря на многочисленные трудности, удалось уменьшить безработицу ниже допандемийного значения (4,7%).