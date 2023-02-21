Москва, 21 февраля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. До исторического минимума в 3,7% снизилась безработица в России, просадки рынка труда не произошло, заявил 21 февраля президент страны Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий

Владимир Путин «Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях».

По словам президента, рынок труда в России изменился, и качественно. Несмотря на многочисленные трудности, удалось уменьшить безработицу ниже допандемийного значения (4,7%).