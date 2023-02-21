Москва, , 13:32 — REGNUM В 2022 году доля рубля во внешнеторговых расчётах России удвоилась и составила треть. Об этом 21 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил президент Владимир Путин.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

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«А вместе с валютами дружественных стран ― это уже больше половины», ― уточнил глава государства.

При этом российский лидер подчеркнул, что долю расчётов в долларах сокращает не Россия. По его словам, это своими руками делает Запад.

«Сами своими руками всё делают. Это не мы сокращаем расчёты в долларах или в других, так называемых универсальных, валютах. Они всё делают своими руками», ― сказал Путин.

Президент России добавил, что российская сторона вместе с партнёрами будет и дальше «работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчётов, независимой от доллара и других западных резервных валют, которые при такой политике западных элит, западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер».

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