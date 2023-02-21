Путин заявил, что уверен, что российские компании займут ниши ушедших с рынка РФ фирм Запада

Москва, , 13:31 — REGNUM В 2023 году в России ожидается солидный рост внутреннего спроса, что будет возможностью для отечественных компаний занять ниши ушедших с российского рынка фирм Запада. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Мебельная фабрика Александр Погожев © ИА REGNUM

«Уже в этом году прогнозируется солидный рост внутреннего спроса», — сказал он.

Также президент РФ высказал уверенность в том, российские компании воспользуются этим обстоятельством для того, чтобы увеличить выпуск наиболее востребованной продукции и занять ниши ушедших или уходящих с российского рынка фирм из стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Фонду помощи семьям погибших и ветеранам специальной военной операции (СВО) необходимо работать без казенщины, по принципу одного окна, за каждым ветераном и каждой семьёй должен быть закреплен социальный работник.