Москва, , 13:30 — REGNUM Те страны, которые ввели санкции против России, оказались сами наказаны. У них отмечается рост цен, проблемы в сфере трудоустройства, энергетический кризис. О том, что развернувший «не только военный, но и информационный и экономический фронт» против России Запад «нигде ничего не добился и не добьется», заявил 21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Инициаторы санкций наказывают сами себя. Спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис. Своим гражданам говорят — мы это слышим — говорят, что виноваты во всем русские», — заявил глава государства.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин выступает с традиционным посланием Федеральному собранию. На мероприятие приглашены депутаты обеих палат Федерального собрания, члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, руководители основных конфессий, представители общественной палаты

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