России не нужно «клянчить» кредиты за границей, благодаря устойчивому банковскому сектору — Путин

Москва, , 13:32 — REGNUM Несмотря на то, что страны Запада ввели в 2022 году беспрецедентные санкции против России, банковский сектор РФ сработал в этот период с прибылью. Об этом 21 февраля заявил российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«По итогам прошлого года банковский сектор в целом работал с прибылью в 203 миллиарда рублей», — сказал Путин.

Он отметил, что это существенно меньше, чем в другие годы, тем не менее прибыль была. Благодаря тому, что банковский сектор России оказался прочным и устоял в тяжёлых условиях, не РФ нужно «клянчить» кредиты за границей.

Напомним, по данным Центробанка России, в январе 2023 года рублёвая и валютная ликвидность российских банков сохранилась на адекватном уровне, покрывая значительную долю активов.

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