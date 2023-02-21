Путин отметил, что России не нужно клянчить деньги за рубежом
Москва, 21 февраля 2023, 13:27 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил стабильную и устойчивую работу отечественных банков. Об этом глава Российского государства сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.
«Благодаря сильному платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, кланяться, клянчить деньги», — сказал Путин.
По словам президента РФ, отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладая солидным запасом прочности.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что Запад пытался смять российскую экономику. Президент отметил, что доля рубля в международных расчётах удвоилась и вместе с партнерами идёт работа над достижением большей независимости от доллара.