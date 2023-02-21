Москва, 21 февраля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил стабильную и устойчивую работу отечественных банков. Об этом глава Российского государства сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Послание Владимира Путина Федеральному собранию

«Благодаря сильному платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, кланяться, клянчить деньги», — сказал Путин.

По словам президента РФ, отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладая солидным запасом прочности.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что Запад пытался смять российскую экономику. Президент отметил, что доля рубля в международных расчётах удвоилась и вместе с партнерами идёт работа над достижением большей независимости от доллара.