Путин: все политические силы России консолидированы в главном

Москва, , 13:25 — REGNUM Выборы президента России в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Все демократические процедуры будут, безусловно, соблюдены, подчеркнул глава государства.

Все политические силы России сейчас консолидированы в главном — в стремлении к благополучию и безопасности родной страны, добавил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, президент 21 февраля оглашает послание Федеральному собранию в московском Гостином дворе.