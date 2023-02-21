Москва, 21 февраля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Выборы президента России в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Все демократические процедуры будут, безусловно, соблюдены, подчеркнул глава государства.

Все политические силы России сейчас консолидированы в главном — в стремлении к благополучию и безопасности родной страны, добавил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, президент 21 февраля оглашает послание Федеральному собранию в московском Гостином дворе.