Путин: выборы 2024 года пройдут в строгом соответствии с законом
Путин: все политические силы России консолидированы в главном
Москва, 21 февраля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Выборы президента России в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы
Все демократические процедуры будут, безусловно, соблюдены, подчеркнул глава государства.
Все политические силы России сейчас консолидированы в главном — в стремлении к благополучию и безопасности родной страны, добавил Владимир Путин.
Как сообщалось ранее, президент 21 февраля оглашает послание Федеральному собранию в московском Гостином дворе.