Путин заявил, что ВС России будут внедрять самые передовые технологии
Москва, 21 февраля 2023, 13:26 — REGNUM Самые передовые технологии будут внедрены в целях повышения качественного потенциала армии и флота России, заявил 21 февраля президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Глава государства отметил, что в России есть такие разработки, по каждому направлению имеются образцы вооружений и техники, причём многие «по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги».
Сейчас стоит задача — «развернуть их массовое, серийное производство», отметил президент РФ.
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