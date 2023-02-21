Москва, 21 февраля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Самые передовые технологии будут внедрены в целях повышения качественного потенциала армии и флота России, заявил 21 февраля президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Алексей Майшев/РИА Новости Работа морской пехоты в зоне СВО

Владимир Путин «Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота».

Глава государства отметил, что в России есть такие разработки, по каждому направлению имеются образцы вооружений и техники, причём многие «по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги».

Сейчас стоит задача — «развернуть их массовое, серийное производство», отметил президент РФ.

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