Москва, 21 февраля 2023, 13:24 — REGNUM Фонду помощи семьям погибших и ветеранам специальной военной операции (СВО) необходимо работать без казенщины, по принципу одного окна, за каждым ветераном и каждой семьёй должен быть закреплен социальный работник. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Спецоперация
Спецоперация
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил российский лидер, такой государственный фонд должна работать открыто, оказывая помощь простым порядком, по принципу одного окна, а также без казенщины и бюрократии.

«За каждой семьей — я подчеркиваю, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном — должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор», — сказал он.

Также Путин уточнил, что структуры этого фонда необходимо развернуть в регионах РФ уже в 2023 году.

«Подчеркну: создание специального фонда не снимает ответственности других структур и уровней власти», — указал глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент стратегической задачей России является выведение своей экономики на новые рубежи, а не приспособление к существующим условиям.