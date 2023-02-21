Москва, , 13:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля заявил, что программа бесплатной газификации в России будет продолжена, а также будет действовать на постоянной основе для физических лиц.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Продолжим и программу бесплатной газификации, уже приняты решения распространить ее на социальные объекты — детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты», — сказал глава государства.

Также Путин отметил, что программа бесплатной газификации для граждан теперь будет действовать на постоянной основе.

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