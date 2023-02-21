Москва, 21 февраля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин извинился перед участниками спецоперации, что не сможет назвать всех их в своем послании. Он не стал упоминать имена особо отличившихся, из-за того что побоялся обидеть остальных — всех, кто героически выполняет свой долг перед Родиной.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащие

«Хочу принести свои извинения, простите, что в ходе сегодняшнего выступления не смогу всех назвать. Вы знаете, когда готовил это выступление, написал длинный-длинный список этих героических подразделений. Потом вынул это из сегодняшнего выступления, поскольку, как я сказал, всех назвать невозможно, и просто боялся обидеть тех, кого не назову», — заявил глава государства.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Большая часть выступления посвящена спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины.