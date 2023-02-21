Москва, , 13:18 — REGNUM Россия уже начала и будет продолжать наращивать темпы восстановления и развития новых субъектов страны ― Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом 21 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил президент Владимир Путин.

Строительство жилья в Волновахе (с) РИА Новости

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«Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов Федерации», ― указал российский лидер.

По его словам, речь идёт о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России. Кроме того, планируется построить новые современные дороги, как это было сделано в Крыму, «который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией».

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Как сообщало ИА REGNUM, республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией в конце сентября 2022 года по итогам референдумов. ДНР и ЛНР восемь лет являлись самостоятельными государствами, Запорожская и Херсонская области до сентября 2022 года входили в состав Украины.