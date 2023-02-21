Путин заявил, что России необходимо вывести свою экономику на новые рубежи

Москва, , 13:17 — REGNUM На данный момент стратегической задачей России является выведение своей экономики на новые рубежи, а не приспособление её к существующим условиям. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

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«Обращаю внимание и хочу особо подчеркнуть — смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям. Стратегическая задача — вывести нашу экономику на новые рубежи», — сказал он.

Также президент РФ подчеркнул, что в данный момент ситуация очень быстро изменяется, однако это время является наряду со временем вызовов также и временем возможностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время Россия выходит на новый цикл экономики, структура которой обретает качественно иной характер.