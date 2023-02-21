Москва, 21 февраля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Запад пытался смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Экономические власти сохранили устойчивость экономики, не допустили дефицита и краха финансовой системы», — сказал глава Российского государства.

Президент отметил, что государства Запада использовали против России разные средства, чтобы смять экономику. Запад пытался разорвать хозяйственные связи с российскими компаниями, отключить финансовую систему от каналов коммуникаций, лишить доступа к экспортным рынкам.

«Это и воровство, по-другому не сказать, наших валютных резервов, попытки обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию», — сказал Путин.

Кроме того, Путин отметил, что ВВП РФ в 2022 году снизился на 2,1%, в то время как в феврале–марте российской экономике предрекали обвал. Президент добавил, что доля рубля в международных расчётах удвоилась.

«Будем дальше работать с партнерами над независимостью от доллара», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад недооценил прочность российской экономики. Западные страны вводили санкции, ставя своей целью обрушение российской экономики, но просчитались.