Москва, , 13:16 — REGNUM Киев давно перешел к работе на интересы третьих стран в ущерб населению Украины. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Байден на Украине Сергей Корсун (с) ИА REGNUM

«Украинский сегодняшний режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран. Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон», — сказал Путин.

Он также указал на то, что Украина фактически стала «расходным материалом» для стран Запада, преследующих свои цели. Российский лидер отметил, что проект превращения Украины в «анти-Россию» начинали ещё в XIX веке Австро-Венгрия и Польша.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения России и Запада уже никогда не будут прежними. Он добавил, что пока непонятно, какими эти отношения станут в будущем.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками являются