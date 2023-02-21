Москва, 21 февраля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. В настоящее время Россия выходит на новый цикл экономики, структура которой обретает качественно иной характер. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Владимир Югасов Regnum Москва-Сити

«Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. По оценкам специалистов, его модель, структура обретают качественно иной характер», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешние неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками они себя считают, пользуясь названиями немецких нацистов и нанося свастики на свою бронетехнику.