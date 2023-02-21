Москва, , 13:12 — REGNUM Своё будущее жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей определили сами на референдумах по воссоединению с Россией, заявил 21 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией Александр Куликов © ИА REGNUM

Владимир Путин «Вы сами, дорогие друзья, вы сами определили своё будущее на референдумах».

Президент отметил, что жителями новых российских регионов был сделан «твёрдый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов, в условиях, когда совсем рядом шли военные действия».

Несмотря на это, для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областей «не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей Родиной».

Напомним, четыре новых регионах воссоединились с Россией в конце сентября 2022 года.