Москва, , 13:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин не отказывает в праве Запада жить как ему хочется, но советует посмотреть, что сказано в священном писании. Это касается того, что в странах Запада многие веками сложившиеся принципы жизни отвергаются, а то, что ранее считалось грехом, напротив, навязываются.

Семья Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними, пусть, что хотят, то и делают. <…> Но хочется им сказать, посмотрите священное писание, главные книги всех других мировых религий, там все сказано, в том числе то, что семья — это союз мужчины и женщины», — заявил президент России в своем послании Федеральному собранию.

Путин отметил, что в частную жизнь никто не собирается вторгаться, однако в странах Запада в настоящее время становятся нормой издевательства над детьми, извращения, педофилия, разрушение традиционных семейных ценностей.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин выступает с традиционным посланием Федеральному собранию.

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