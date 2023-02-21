Москва, , 13:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию поблагодарил всех российских граждан за мужество и решимость. Об этом он заявил 21 февраля.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

«Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России за мужество и решимость. Сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур», ― сказал российский лидер.

Также слова благодарности глава государства адресовал бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва «Барс».

При этом президент извинился за то, что в ходе выступления не смог назвать всех, кто отличился в ходе спецоперации на Украине. Путин добавил, что список героических подразделений «длинный-длинный».

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2022 года президент России Владимир Путин в ходе визита в штаб Южного военного округа вручил награды и новогодние подарки отличившимся участникам специальной военной операции по денацификации Украины.