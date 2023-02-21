Путин поблагодарил граждан России за решимость и мужество
Москва, 21 февраля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию поблагодарил всех российских граждан за мужество и решимость. Об этом он заявил 21 февраля.
Также слова благодарности глава государства адресовал бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва «Барс».
При этом президент извинился за то, что в ходе выступления не смог назвать всех, кто отличился в ходе спецоперации на Украине. Путин добавил, что список героических подразделений «длинный-длинный».
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Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2022 года президент России Владимир Путин в ходе визита в штаб Южного военного округа вручил награды и новогодние подарки отличившимся участникам специальной военной операции по денацификации Украины.