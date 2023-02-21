Москва, 21 февраля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания России.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

«Сейчас, для примера, уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами — более 91,3%», — сообщил президент.

Также Путин отметил, что благодаря полученному опыту стало возможным выйти на такой же качественный уровень по всем компонентам и ответвлениям Вооруженных сил России.

Напомним, что оглашение послания главы государства парламенту России проходит в Гостином дворе в Москве и началось в 12:00 по столичному времени.