Путин заявил, что Запад недооценил прочность российской экономики

Москва, , 13:04 — REGNUM Российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Западные страны вводили санкции, ставя своей целью обрушение российской экономики, но просчитались, отметил президент.

По последним данным, ВВП страны в 2022 году сократился на 2,1%, в то время как годом ранее на Западе заявляли, что снижение будет десятикратно большим, напомнил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.

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