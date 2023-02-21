Москва, 21 февраля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Страны Запада, подталкивая Киев к конфликту с Россией, заботились о своих интересах, а не о жителях Украины. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Военнослужащий ВСУ перед могилами погибших

«О людях никто не думал, их готовили на заклание и в конце концов превратили в расходный материал», — сказал Путин.

Он отметил, что говорить о подобном страшно, но сказанное является фактом.

Напомним, в декабре 2022 года экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что безвозвратные потери ВСУ достигли 150 тыс. человек, а украинские власти «выскребают остатки», чтобы пополнить ряды армии.