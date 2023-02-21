Москва, 21 февраля 2023, 13:02 — REGNUM Западные элиты не скрывают цели нанести стратегическое поражение России, заявил глава Российского государства Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию 21 февраля.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам президента, элиты Запада не скрывают цели нанести стратегическое поражение России, покончить с Российским государством навсегда.

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«Элиты Запада не скрывают своей цели нанести России стратегическое поражение. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния», — сказал президент РФ.

Ранее президент также заявил, что Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией, и террористов, и неонацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения Евросоюза и США, привлекающих сообщество для поддержки Киева, — это отношения гегемона и вассалов.