Москва, , 13:02 — REGNUM Западные элиты не скрывают цели нанести стратегическое поражение России, заявил глава Российского государства Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию 21 февраля.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам президента, элиты Запада не скрывают цели нанести стратегическое поражение России, покончить с Российским государством навсегда.

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«Элиты Запада не скрывают своей цели нанести России стратегическое поражение. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния», — сказал президент РФ.

Ранее президент также заявил, что Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией, и террористов, и неонацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения Евросоюза и США, привлекающих сообщество для поддержки Киева, — это отношения гегемона и вассалов.