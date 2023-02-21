Москва, , 12:59 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин сообщил, каков будет ответный шаг России на поставку Украине дальнобойных боеприпасов. Россия будет вынуждена всё дальше отодвигать угрозу от своих границ. Об этом 21 февраля заявил президент РФ в своем послании Федеральному собранию.

Работа артиллерии в зоне проведения СВО © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ»,— заявил глава государства.

В своем послании Федеральному собранию он также отметил, что Россия лишь использует силу для того, чтобы остановить войну, развязанную Западом. Кроме того, Путин обратил внимание, что столько военных баз за рубежом, как у США, нет ни у одной страны мира.

«Вся планета [ими] утыкана», — заявил Путин.