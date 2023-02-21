Москва, , 12:59 — REGNUM Западные страны стремятся перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. Об этом 21 февраля, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил президент Владимир Путин.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Элиты Запада не скрывают свои цели ― нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? […] Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния», ― указал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия будет реагировать на это соответствующим образом, так как «речь идёт о существовании нашей страны».

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Глава государства добавил, что ответственность за эскалацию конфликта «полностью лежит на западных элитах и киевском режиме, для которого украинский народ — чужой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что

финансирование Киева со стороны Вашингтона только способствует затягиванию конфликта на Украине. Он выразил уверенность в том, что мог бы урегулировать конфликт в течение суток, если бы занимал пост главы США.