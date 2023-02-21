Москва, , 12:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что все вставший на путь предательства понесут ответственность, предусмотренную в рамках законодательства.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ © Сергей Карпухин/ТАСС

«Кто встал на путь прямого предательства, совершает террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесет ответственность по закону», — заявил Путин в ходе оглашения послания парламенту Российской Федерации 21 февраля.

При этом глава государства отметил, что российская сторона никогда не будет уподобляться западным элитам и «киевскому режима», которые «занимаются охотой на ведьм».

Ранее в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин предупредил, что Запад предпримет попытки расколоть Россию через национал-предателей.

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